عاجل.. هنا جودة تهزم دينا مشرف وتفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - توجت هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات على حساب دينا مشرف، في المواجهة المثيرة التي جمعت اللاعبتين في نهائي البطولة التي أقيمت بتونس.

هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

وتمكنت هنا جودة، أصغر لاعبه تتوج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة فردي السيدات، في التتويج باللقب على البطلة المصرية دينا مشرف.

وبدأت هنا اللقاء بقوة وتفوقت على دينا في الشوط الأول بنتيجة 11-7، ثم كررت الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11-4.

ثم واصلت جودة اكتساحها للقاء ولكن بصعوبة خلال الشوط الثالث وبنتجية 13-11، ثم جاء الدور على مشرف لتفوز في الشوط الرابع بنتيجة 11-8.

ولكن لم تستمر دينا في صحوتها، حيث تمكنت هنا جودة من الفوز بالشوط الخامس بنتيجة 11-4 وحسمت اللقب لصالحها.

الجدير بالذكر ان منتخب مصر للرجال والسيدات لتنس الطاولة، قد تأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل 2024، وسيشارك الفراعنة ب3 لاعبين في كل فئة، ويحق لاثنين منهم المشاركة في منافسات الفردي سواء في مسابقات الرجال أو مسابقات السيدات.