الزمالك يلاقي بيراميدز في افتتاح الدوري الممتاز بحثًا عن هذه الأشياء

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أحمد جودة - القاهرة - قمة الجولة الأولي يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024/2023.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لمواجهة مستضيفه بيراميدز يوم الخميس المقبل والموافق 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.



ترتيب الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي

الزمالك تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري بالموسم الماضي، بعدما نجح في تحقيق اللقب لموسمين متتاليين، بينما حقق بيراميدز مركز الوصافة.

ويسعى أبناء القلعة البيضاء تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتحقيق الفوز عليطى حساب الفريق السماوي من أجل الخروج من كبوة الخسارة من أرتا سولار الجيبوتي، في الكونفدرالية، ومصالحة الجماهير، بجانب تقديم بداية جيدة في الدوري.

الزمالك يخسر من أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية

وتعرض فريق الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، لخسارة مفاجئة من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت باستاد "عزام" في تنزانيا، مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.