نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ضيوف سيف زاهر في حلقة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة نشر أسماء ضيوف البرامج الرياضية بشكل يومي، عبر القنوات المتخصصة أو البرامج التي تقدم أخبارًا وضيوفًا من الوسط الرياضي.

ضيوف سيف زاهر في حلقة اليوم

ومن المنتظر أن يستضيف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم"، عدة ضيوف وهم:

محمد مراد الناقد الرياضي

محمد عراقي الناقد الرياضي

حامد وجدي الناقد الرياضي

موعد برنامج ملعب أون تايم



ويذاع البرنامج عبر قناة أون تايم سبورت عند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.