نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. احتفال فالفيردي بهدف التعادل في شباك ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في شباك ريال سوسيداد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

فالفيردي يسجل هدف تعادل ريال مدريد

وسجل الدولي الأوروجواياني هدف تعادل ريال مدريد عند الدقيقة الأولى من بداية أحداث الشوط الثاني، ليعادل الكفة التي بدأها الفريق الباسكي لصالحه في الدقيقة الخامسة عن طريق أندير بارينتشيا.

ونجح خوسيلو من إضافة هدف ريال مدريد الثاني في اللقاء عن الدقيقة 60، ليكمل ريمونتادا أصحاب الأرض، سعيًا لاستعادة صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد أول 5 جولات.