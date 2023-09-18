أرسنال يحقق فوزا صعبا على إيفرتون
حقق فريق آرسنال يوم الأحد فوزا صعبا على حساب نظيره إيفرتون، بهدف دون مقابل ، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب جوديسون بارك.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 بعد كرة عرضية أرضية من ساكا داخل منطقة الجزاء حولها لياندرو تروسارد بتسديدة في الشباك.
وشارك تروسارد كبديل في الشوط الأول بعد إصابة المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي.
وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بنفس رصيد توتنهام وليفربول وبفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.
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