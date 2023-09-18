انت الان تتابع خبر بعد أن غاب عن ودية بوركينافاسو اللاعب حكيم زياش يفاجئ المغاربة و يزف خبرا سار للركراكي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستعد النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي غلطة سراي التركي، لخوض أول مباراة له مع الفريق الجديد بعد استعادته لمستواه الفني والبدني. ينضم زياش إلى التدريبات الجماعية مع زملائه في غلطة سراي بعد أن أجرى تدريبات فردية في البداية. ومن المتوقع أن يشارك زياش في المباراة المقبلة ضد كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا. جاء هذا الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن انضم زياش إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من تشيلسي.