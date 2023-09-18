انت الأن تتابع خبر بعد ثلاثة خسارات .. إشبيلية يحرز تقدمه الأول بمشاركة راموس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز، اشبيليا، بطل الدوري الأوربي في العام الماضي، على ضيفه لاسبالماس بنتيجة واحد صفر، في المباراة التي جمعتهما الأحد، إطار مواجهات الدوري الإسباني (لا ليجا)، على أرضية ستاد رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية.

وأحرز إشبيلية هدف فوزه في الدقيقة 71 من عمر شوط اللقاء الثاني عن طريف لاعبه دودي لوكيباكيو، وجاء هذا الفوز، الأول لإشبيلية بعد بداية صعبة تمثلت بخسارة في أول ثلاثة مباريات، كما شهد لقاء إشبيلية ولاس بالماس في الدوري الإسباني، مشاركة المدافع الإسباني سيرجيو راموس رفقة فريق إشبيلية للمرة الأولى منذ انضمامه خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.





