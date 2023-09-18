انت الأن تتابع خبر شباب الأردن يتفوق على نظيره معان بفوز ساحق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفوق فريق شباب الأردن على نظيره فريق معان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت اليوم على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.



وافتتح اللاعب حمزة النعيم أولى أهداف شباب الأردن عند الدقيقة 52، تبعه في التسجيل محمد أبو غوش د. 58، واختتم

فضل هيكل د. 67 التسجيل من خلال ركلة جزاء، ليرفع بذلك نادي شباب الأردن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، وتوقف نادي معان عند المركز الأخير برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الخامسة من دوري المحترفين فوز السلط على الرمثا بهدف نظيف، عن طريق عدي القرا د. 28، وبالنتيجة ذاتها تغلب مغير السرحان على ضيفه الأهلي بقدم لاعب الضيوف علي حجبي بالخطأ في مرماه د. 81.

وتعادل الجليل مع ضيفه سحاب 1-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق نبيل خرشاش د. 28، قبل أن يعدل حمزة الصيفي النتيجة للضيوف د. 35.

وشهدت الجولة تأجيل مباراة الحسين والوحدات، الفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

واحتفظ الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.