انت الأن تتابع خبر منتخب التايكوندو يغادر للمشاركة في الألعاب الآسيوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو الأحد للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 23 الشهر الحالي إلى 8 من الشهر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية .



وتتشكل بعثة المنتخب الوطني من المدير الفني فارس العساف، والمدربين محمد البخيت ويزن الصادق، إلى جانب اللاعبين واللاعبات: زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، إضافةً إلى المعالجين، لانا جوردن ولؤي مرايات.



وفي وقت سابق أنهى المنتخب الوطني أخيرا مشاركته في بطولة بيروت الدولية، وكان قد نجح في حصد 4 ميداليات ذهبية عن طريق جوليانا الصادق وزيد الحلواني وراما أبو الرب وزيد مصطفى.



وتتطلع بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو إلى تحقيق الإنجازات وصولًا إلى منصات التتويج في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.