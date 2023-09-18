ريال مدريد يشن ريمونتادا على ريال سوسيداد ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

أحداث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد أول أهداف المباراة بالدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، عن طريق لاعبه أندير بارينتشيا بعدما سدد كرة قوية داخل مرمى ريال مدريد.

وواصل فريق ريال سوسيداد الضغط على الملكي، حيث سجل كوبا لاعب سوسيداد، الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وحاول الميرنجي تسجيل هدف التعادل، حيث أهدر البرازيلي رودريجو فرصة محققة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لترطتم الكرة أعلى العارضة وذلك بالدقيقة 16.

واحرز فالفيردي الهدف الأول لصالح الفريق الملكي بالدقيقة 46، بعدما استغل تمريرة رائعة من زميله فران جارسيا، ليسد نجم أوروجواي كرة في شباك ريال سوسيداد.

واضاف خوسيلو الهدف الثاني للميرنجي، عن طريق تمريرة مساعدة من زميله فران جارسيا، وذلك بالدقيقة 60 من زمن المباراة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

وبهذا الفوز احتل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسمه الجديد 2023، وذلك برصيد 15 هدفا.

في المقابل تجمد رصيد فريق ريال سوسيداد بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 6 نقاط.