نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أرقام استثنائية بعد فوز ريال مدريد على سوسييداد بثنائية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال مدريد في تجاوز عقبة نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ونجح أندير بارينتشيا في تسجيل الهدف الأول لصالح سوسييداد في الدقيقة 6، بعد تمريرة رائعة من كوبو ليسدد المهاجم الكرة وتصدى لها كوبو لترتد مرة أخرى ويسددها في الشباك.

وأحرز فالفيردي في تسجيل هدف التعادل لصالح الفريق الملكي بالدقيقة 46، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

وأضاف المهاجم خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، بعد كرة مقوسة متقنة من الطرف الأيسر لصالح ريال مدريد عن طريق جارسيا ليسدد خوسيلو رأسية رائعة داخل الشباك.

وحقق لاعبو ريال مدريد 3 أرقام رائعة، حيث فيديريكو فالفيردي هدفًا لريال مدريد في الدوري الإسباني للمرة الثانية في عام 2023، لأول مرة منذ فبراير ضد أوساسونا، منهيًا سلسلة من 16 مباراة متتالية دون تسجيل أي هدف في المسابقة.

وقم فران جارسيا الذي يبلغ من العمر (24 عامًا و34 يومًا) تمريرتين حاسمتين، ليصبح أصغر مدافع في ريال مدريد في مباراة واحدة بالليجا منذ مارسيلو ضد مايوركا في مايو 2012 (24 سنة ويوم واحد).

وسجل المهاجم خوسيلو ماتو في 3 مباريات خاضها على أرضه مع ريال مدريد في الليجا (3 أهداف)، ليصبح ثاني لاعب يسجل في أول 3 مباريات له على أرضه مع لوس بلانكوس في القرن الحادي والعشرين، بعد إيسكو في 2013 (4 أهداف).

وبهذا الفوز، يتواجد ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وتجمد رصيد فريق ريال سوسيداد بالمركز 11 عند النقطة 6.