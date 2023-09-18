لمدة موسم.. الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف لاعب الطائرة

وشهد جلسه توقيع العقود مع أحمد يوسف حضور كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

محمد يوسف

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