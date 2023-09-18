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نشرة آخر اليوم.. روما يكتسح إمبولي بسباعية نظيفة وريال مدريد يفوز أمام سوسيداد وتشيلسي يتعادل مع بورنموث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة آخر اليوم.. روما يكتسح إمبولي بسباعية نظيفة وريال مدريد يفوز أمام سوسيداد وتشيلسي يتعادل مع بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث يوم أمس الأحد الموافق 17-9-2023، في جميع الدوريات العالمية والعربية والمحلية.

نشرة آخر اليوم الأحد 17-9-2023

وسنوضح خلال السطور التالية أبرز ما حدث يوم أمس الأحد، وهو كالتالي:-

روما يسحق إمبولي بسباعية نظيفة بالدوري الإيطالي

سحق فريق روما نظيره إمبولي بسباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو

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روما ضد إمبولي 

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ريال مدريد يشن ريمونتادا على ريال سوسيداد ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

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ريال مدريد 

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بيلينجهام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

يواصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صاروخ ريال مدريد الجديد تألقه في الموسم الأول له بقميص الميرنجي، تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز 2023\2024، بعد نهاية مباراة فريقه في الجولة الخامسة من البطولة.

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جود بيلينجهام 

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تريزيجيه يقود طرابزون سبور لاكتساح بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الفوز على نظيره فريق بشكتاش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل على ستاد شينول جونيش ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

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محمود تريزيجيه

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أرسنال يواصل أرقامه الرائعة بعد الفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

نجح أرسنال في عبور عقبة نظيره فريق إيفرتون بهدف دون مقابل، في اللقاء التي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

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آرسنال ضد إيفرتون

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تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، سلبيًا دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشيلسي ضد بورنموث 

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بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يهزم كليرمونت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في تحقيق الفوز أمام نظيره كليرمونت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "جابرييل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

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مصطفى محمد 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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