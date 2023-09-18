نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مشاجرة إمام عاشور ومحمد الشناوي داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة مفاجأة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023.

وتستعد كتيبة القلعة الحمراء في الفترة الحالية، لخوض أولى مباريات الدوري المصري الممتاز 2023\2024، أمام نظيره المصري البورسعيدي، للدفاع عن لقبه الغالي.

- حقيقة أزمة إمام عاشور والشناوي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن جميع الأخبار التي تداولت مؤخرا حول وجود مشادة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، عقب مواجهة السوبر الإفريقي، ليس لها أي أساس من الصحة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما تم الاعلان عنه في أحد البرامج غير صحيح على الإطلاق، ولم يحدث أي خلافات أو توقيع عقوبات لأنه لا يوجد مشادات من الأساس".

وأختتم أمير هشام: " انتشر أيضا مؤخرا وجود حالة رفض كبيرة داخل الأهلي من جانب اللاعبين بسبب التوقيع على لائحة خالد بيبو مدير الكرة الجديد، وهذا الأمر غير صحيح مطلقًا".