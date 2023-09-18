نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة كريم بنزيما قبل ساعات من مواجهة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، للإصابة قبل ساعات من خوض مواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية أن كريم بنزيما تعرض إلى شد عضلي قد يحرمه من المشاركة اليوم مع ‎الاتحاد في أول مواجهة آسيوية أمام أجمك.

ويلتقي الاتحاد السعودي بنظيره أجمك الأوزبكي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو اعتمد في المناورة الرئيسة على أحمد شراحيلي في مركز قلب الدفاع، كما أشرك بجواره عمر هوساوي، ومن ثم استبدله بحسن كادش، في إشارة إلى عدم اعتماده على المدافع الإيطالي لويز فيليبي.

ومع غياب البرازيليين إيجور كورونادو ومارسيلو جروهي والبرتغالي جوتا فيلبي بسبب الإصابة، ذكرت الصحيفة أن الخماسي الأجنبي في مباراة أجمك الأوزبكي قد يكون مكون من، كريم بنزيما ونجولو كانتي وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو داسيلفا وفابينيو تفاريس.