نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من أوسوريو عقب عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.



وكان لاعبي القلعة البيضاء قد سقطوا في فخ الهزيمة أمام نظيره الجيبوتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب عزام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.