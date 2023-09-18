نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم الإثنين 18 سبتمبر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم الإثنين والموافق 18 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

ما هو موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا؟

ويلعب الهلال مباراة قوية أمام نافباخور نامانجان وذلك في أولى لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ونافباخور اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب ناساجي مازاندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وستتولى مجموعة قنوات اس اس سي السعودية، مهمة نقل أحداث مباراة الهلال ونافباخور مساء اليوم في دوري أبطال آسيا.