انت الأن تتابع خبر أشرف حكيمي يوجه صفعة مدوية من العيلر الثقيل لمهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال...لن تصدق ماذا فعل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب اللاعب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، عن فخره بالدفاع عن ألوان المنتخب، وذلك بعد المباراة الودية أمام بوركينا فاسو، التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف.

ونشر حكيمي تدوينة على حسابه في موقع "إنستغرام" تضمنت صوره بقميص المنتخب المغربي، وعلق عليها قائلاً: "تمثيل هذا المنتخب مصدر فخر، دائماً مغرب".

وتفسير الكثيرين لهذه الإشارة هو إشارة حكيمي لمهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال، الذي اختار اللعب مع المنتخب الإسباني بدلاً من المنتخب المغربي، بعدما كانا معاً في إسبانيا، ولكن كل لاعب اختار طريقه.

واختار حكيمي اللعب مع المنتخب المغربي، بينما اختار يامال اللعب مع إسبانيا، على الرغم من أن حكيمي لعب لفترة طويلة مع ريال مدريد الإسباني، ويامال خرج من برشلونة الإسباني.

وشارك حكيمي كأساسي في المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي بهدف نظيف، سجله عز الدين أوناحي.وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس أمم أفريقيا "الكوت ديفوار 2023"، التي ستقام في يناير وفبراير من عام 2024.