نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الفجر يكشف الموعد النهائي لمباراة مصر والجزائر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كتيبة منتخب مصر الوطني لخوض مواجهة ودية هامة أمام نظيره الجزائري، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة.

وشهدت تلك المباراة تغييرات عديدة في الموعد، تجنبا لحدوث أي صدام في جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي لمشاركته في بطولة السوبر الإفريقي الجديدة، حيث كان من المفترض خوضها في دولة الكويت.

- موعد إقامة مباراة مصر والجزائر الودية

وعلمت مصادر الفجر، أن تم الاستقرار على خوض المباراة في القاهرة بدلا من دولة الكويت، في السادس عشر من شهر أكتوبر القادم، خاصة وأن الأهلي يستعد يوم 20 من نفس الشهر لخوض أولى مبارياته بدوري السوبر الإفريقي.

على جانب آخر، يواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة دوري السوبر الإفريقي، في يوم العشرون من أكتوبر القادم.