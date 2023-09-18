نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويقرر استبعاده من بطولة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في نسختها الجديدة، التي تنطلق فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويقرر استبعاده من السوبر

ويأتي استبعاد الزمالك، بسبب لوائح الاتحاد المصري بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي، ومشاركة بيراميدز بدلًا منه في البطولة.

وتنص لائحة الاتحاد المصري، على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه.

وكان الفارس الأبيض، أرسل خطاب رسمي في النسخة السابقة، بالاعتذار عن المشاركة بسبب اعتراضه على تواجد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، رغم تعرضه للإيقاف.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة، عن انطلاق بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية.

ويشارك في البطولة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصرى الممتاز.

