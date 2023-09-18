نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استبعاد الزمالك.. 3 أندية تضمن تواجدها في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمنت ثلاثة أندية مشاركتها في بطولة السوبر المصري وهي التي تقام في الفترة بين الرابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3 أندية تضمن تواجدها في السوبر المصري

وبات الأهلي أولى أضلاع الثلاثي الذي سيشارك في البطولة بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في الوقت الذي سيلعب فيه نادي بيراميدز بصفته وصيف نسخة الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري 2022-2023.

أما ثالث الأندية التي ضمنت بالفعل تواجدها في تلك البطولة فريق نادي سيراميكا كليوباترا عقب تتويجه بلقب النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وينحصر الضلع الرابع بين فريقي نادي إنبي وفيوتشر حيث يتوجب على الفريق البترولي إقصاء الأهلي من نصف نهائي كأس مصر والوصول للمشهد الختامي لضمان المشاركة أما في حالة خسارته يلعب فيوتشر بصفته رابع الدوري.

يُذكر أن اتحاد الكرة قد قام بإستبعاد نادي الزمالك من تلك البطولة عقب انسحابه من السوبر المصري ضد الاهلي وغرامة مالية تقدر بنحو 500 ألف جنيه مصري.