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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة فريقه غدّا أمام ضيفه ريال أنتويرب البلجيكي في إطار مباريال الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات نارية من تشافي قبل موقعة ريال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام في أوروبا، لقد وصلنا إلى وقت جيد من حيث الشكل وطريقة اللعب".

وأضاف:"نبدأ على أرضنا بعد تقديم مباراة جيدة. الجودة بدأت تظهر ونريد أن نمنحها الاستمرارية".

وتابع:"من المهم أن نعرف أن هذا هو الحد الأقصى للمنافسة، اللاعبون متحمسون ولكن يجب ألا نصبح مهووسين. يجب أن نحافظ على مستوانا من يوم السبت".



وواصل:"سنرى إلى أي مدى يمكننا القيام بالقفزة هذا الموسم. الهدف هو التأهل من المجموعة، ثم سنتحدث، يجب أن نكون في دور الـ16 بعد عامين دون القيام بذلك، الهدف الآن هو التقدم خطوة بخطوة".

وأوضح:"العام الماضي لعبنا بشكل جيد ولكن النتيجة لم تكن كافية بالنسبة لنا، لدينا فريق للمنافسة في أوروبا ولكن علينا أن نثبت ذلك، الأمر يتعلق بالأفعال وليس بالأقوال".

وأشار:"دوري أبطال أوروبا سيبدأ على أرضنا ونحن بحاجة إلى المشجعين".

وأشار:"أريد المنافسة على دوري أبطال أوروبا هذا العام، في العام الماضي لم يتم تحقيق الهدف".

وأردف:"أخبرني فيران في الصيف أنه بحاجة إلى تقديم موسم تحضيري رائع، لقد منحناه الوقت اللازم لإظهار نيته في الرغبة في القيام بعمل جيد وكان سلوكه وعمله موجودين دائمًا وهو مثال يحتذى به".

واستطرد:"سيكون لدى بطل البطولة البلجيكية نقاط قوته، فهم يقومون بالكثير من الأشياء بشكل جيد".

وعن لاعبه أراوخو قال:"أراوخو لن يلعب غدًا، الأمر لا يستحق المُخاطرة".

وزاد:"كان بإمكانه اللعب غدًا لكننا تحدثنا ونعتقد أن الأمر لا يستحق ذلك. سيكون متاحًا يوم السبت".

وأكد:"اللاعبون في حالة جيدة، وهم متحمسون جدًا لهذه المنافسة. سأطلب منهم الاستمتاع ومن المهم إعطاء الاستمرارية داخل وخارج الملعب لما حدث يوم السبت".



وأشار:"أعتقد دائمًا، يجب أن أكون إيجابيًا وأنا كذلك، الأمر الآن يتعلق بإيقاف النشوة خاصة لدى اللاعبين بعد ما حدث يوم السبت حيث قمنا بالعديد من الأشياء بشكل جيد ولكن لم تكن جميعها ممتازة".

وزاد:"لم نفز بدوري أبطال أوروبا منذ 2015، علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام وحان وقت المنافسة".

وشدد:"لم نفقد الهيبة، لا، عندما ذهبت إلى ملعب بايرن لاحظت الاحترام وفي ملعب إنتر كان هناك احترام خاصة على المستوى الإعلامي".

ووعد جماهيره قائلًا:"نحن نعد المشجعين بالعمل والتضحية لنجعلهم يستمتعون".

وأوضح:"الهدف الرئيسي هو الوصول إلى دور الـ16 واللعب بشكل جيد. يوم السبت كان دليل على أنه من خلال اللعب بهذه الطريقة يمكننا المنافسة. ثم في دور الـ16 سنرى من سنواجه لكن علينا أولًا أن نعبر المجموعات".

واختتم تصريحاته:"المُتطلبات مرتفعة جدًا في برشلونة. في عصري كلاعب كرة قدم فزنا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا من عام 2006 إلى عام 2015. نحن نحب التحديات ولكن مطالب برشلونة وحشية، إنها كذلك نتيجة ورث فترة رائعة هي الأفضل في تاريخ هذا النادي".

