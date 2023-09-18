نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المقاولون العرب يضم أماني عزت لتدعيم فريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي المقاولون العرب لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة أماني عزت لاعبة الطيران السابقة، لتدعيم صفوف ذئاب الجبل إستعدادًا لمشاركة المقاولون في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024

المقاولون العرب يضم أماني عزت لتدعيم فريق الكرة النسائية

و الجدير بالذكر أن أماني عزت أبنة المحلة الكبرى كانت قد مثلت منتخب مصر في فترة من الفترات أثناء تواجدها في صفوف فريق الطيران، ثم غابت عن الملاعب نظرًا لظروف سفرها خارج البلاد، لتعود مجددًا للمستطيل الأخضر عبر بوابة المقاولون العرب.

و تعد مشاركة المقاولون العرب في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هي الأولى في تاريخه ويستعد للظهور الأول له بما يليق بتاريخ كرة القدم النادي العريق

