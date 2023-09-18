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أحمد جودة - القاهرة - نجحت اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي واحمد فؤاد الوطن المدير المالي، في التعاقد مع اللاعب أدهم العيدة ذو الأصول المصرية ويحمل الجنسية الكندية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين.

الزمالك يتعاقد مع أدهم العيدة لتدعيم صفوف السلة

ويعد أدهم العيدة أحد اللاعبين المميزين في كره السلة، ويعول عليه الجهاز الفني في صناعة الفارق فنيا مع باقي لاعبي الفريق لا سيما وأن "العيدة" كان مقيما ومحترفا بكندا وخريج دوري الجامعات الأمريكي وخاض تجربة احتراف بالدوري الكندي بعد انتهاء الدراسة بالجامعة ويعد من اللاعبين المميزين والموهوبين من صغار السن وشارك مع المنتخب المصري فى تصفيات إفريقيا.

وشهدت جلسه التوقيع مع أدهم العيدة حضور أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وعضو اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي أن الزمالك تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين مؤكدا أنه سيكون إضافة فنية كبيرة للفريق تحت قيادة المخضرم أحمد مرعي المدير الفني.

وشدد شعراوي علي أن الفرق الرياضية الجامعية سواء في السلة أو الكرة الطائرة أو كرة اليد تحظي باهتمام شديد، وبصفته مديرا للنشاط الرياضي يسعي لتدعيم الفرق الجماعية بأفضل الصفقات بعد إنهاء ازمات القيد.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة صباح اليوم وأجرى الكشف الطبي برفقه مصطفى محسن المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا،و ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.