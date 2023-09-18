نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلاتان إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد مهاجم ميلان السابق زلاتان إبراهيموفيتش إلى ناديه السابق ميلان اليوم بعد الهزيمة القاسية أمام إنتر، في بطولة الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لهذا السبب

خسر ميلان بنتيجة 5-1 أمام إنتر في الجولة الخامسة من بطولة الكالتشيو هذا الموسم، ولم يخسروا أبدًا خمس ديربيات متتالية في تاريخهم بأكمله.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” أن إبرا قرر مد يد العون للروسونيري بعد الخسارة الأخيرة، خاصة مع اقتراب مباراة قوية ضد نيوكاسل يونايتد في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

خلال التدريب اليوم، تحدث زلاتان مطولًا مع المدير الفني ستيفانو بيولي وكانت فرصة إعادته كلاعب محتمل في غرفة خلع الملابس مشابهة للطريقة التي أعادوه بها كلاعب في عام 2019.

يجد السويدي أنه من المناسب ذلك مرة أخرى، في الوقت المناسب. عند الحاجة، يساعد النادي ويدخل إلى غرفة خلع الملابس.

سيواجه ميلان نيوكاسل في سان سيرو مساء الغد في دوري أبطال أوروبا، ويبقى أن نرى ما إذا كان ساندرو تونالي لاعب ميلان السابق ونيوكاسل الحالي متاحًا للمباراة أم لا.