نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي البنك الأهلي في افتتاح مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمود فتح الله - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاته - علي حمدي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان ومحمد سمير وعبد الرحمن شيكا وكريم حلاوة ويسري وحيد وإسلام محارب وحسن مجدي وبول جوليوس وفارس حاتم.

