نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين بالعين.. عمر هريدي يوجه رسالة نارية للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه عمر هريدي، مرشح رئاسة نادي الزمالك، رسالة نارية إلى النادي الاهلي، موضحًا أنه لن يسمح بإهدار حق القلعة البيضاء وأنه سيتصدى بقوة لأي محاولة لأخذ حقوق النادي.

عمر هريدي يوجه رسالة إلى الأهلي

وقال عمر هريدي في تصريحات تليفزيونية: "إذا تعامل معنا الأهلي بشكل جيد سنرد بالمثل، لكن في حال أخذ حقوقنا سنلجأ للقانون لاستردادها".

وتابع هريدي: "الأهلي هو الغريم التقليدي للزمالك، وستظل المنافسة بينهما إلى أن تقوم الساعة، لكن العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، لأن الرياضة أخلاق".

واختتم عمر هريدي: "الأهلي المنافس التقليدي مسيطر على كل الأمور في مصر، الزمالك يحقق البطولات بشق الأنفس، لأن اتحاد الكرة "يعمل حساب" للقلعة الحمراء"".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك سيتم عقدها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، بعد عزل مرتضى منصور من رئاسة القلعة البيضاء قبل عدة أشهر.