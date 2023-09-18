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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني اوجستي بوش، إلى سنغافورة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، اليوم الإثنين.

بعثة الأهلي تصل سنغافورة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة

وكان الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، قد كشف قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية "إنتركونتننتال"، والمقرر إقامتها في سنغافورة في الفترة بين 21 و24 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن فريق الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته حامل لقب الدوري الأفريقي لكرة السلة «BAL».

وضمت قائمة الأهلي 13 لاعبًا، وهم: "سيف سمير - التونسي عمر عبادة - الأمريكي نوريس كول - إيهاب أمين - محمد أبو النصر - مؤمن خيرى - عمرو زهران - عمرو الجندي - يوسف المعداوي - مروان سرحان - عمر طارق - مصطفى "كيجو" - النيجيري مايكل فاكوادي".