نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لجماهير الزمالك في مباراة أرتا سولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير وعاشقي نادي الزمالك، خبرا سارا في الساعات الماضية، بشأن الحضور الجماهيري في مواجهة نظيره الجيبوتي أرتا سولار، في إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023\2024.

وشهدت مواجهة الذهاب بين الفريقين هزيمة الفارس الأبيض، بهدفين نظيفين.

- نبأ سار لجماهير الزمالك

ونشر الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفأجاة سارة لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:" خاص.. موافقة مبدئية على زيادة عدد جماهير الزمالك في لقاء الإياب أمام أرتا سولار".

وجاءت تلك الخطوة من إدارة القلعة البيضاء، لمساندة الفريق على تخطي تلك النتيجة في لقاء العودة والصعود إلى دور المجموعات من البطولة.

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عندما يلتقي مع نظيره بيراميدز مساء الخميس القادم