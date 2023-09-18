يوجين ـ أ.ف.ب: حطم السويدي ارماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 م خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأميركية. وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي. ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.

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