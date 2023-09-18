اليوم منتخب الطائرة الشاطئية يدشن مشوار المشاركة العمانية فـي آسياد الصين

– الهوكي ورفع الأثقال يصلان اليوم للقرية الأولمبية والتحكيم العماني متواجد بالدورة

يستهل منتخب الكرة الطائرة الشاطئية اليوم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 والتي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل وتقام منافسات لعبة الكرة الطائرة الشاطئية في مركز نيجبو للكرة الطائرة الشاطئية، ويلعب منتخبنا لكرة الطائرة الشاطئية (أ) مع كوريا الجنوبية، فيما يلعب منتخبنا الوطني (ب) أمام منتخب مكاو (ب) في دور المجموعات، وبحسب نظام الدورة سوف يتأهل إلى الدور 16 فريقان من كل مجموعة من المجموعات الثمانية التي تضم 27 منتخبا آسيويا.

وأسفرت قرعة الدور الأول التي أقيمت أمس ضمن الاجتماع الفني للمنافسات عن وقوع منتخب كرة الطائرة الشاطئية (أ) ويمثله اللاعبان أحمد الحوسني وهيثم الشريقي في المجموعة السابعة مع منتخبات كازاخستان (أ) وجزر تيمور الشرقية وكوريا الجنوبية (ب) ووقوع المنتخب (ب) الذي يمثله مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي في المجموعة الثامنة والتي تضم إلى جانبه كلا من منتخب إيران (أ) ومكاو (ب) وطاجيكستان (أ).

تحقيق نتائج متقدمة

وقال خليفة الجابري مدرب منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية: يشارك المنتخب بفريقين (أ) و (ب) ونواصل استعداداتنا للمنافسة عبر التدريبات اليومية، حيث نخوض اليوم لقاءنا الأول في البطولة، حيث يلعب منتخبنا (أ) امام كوريا الجنوبية (ب) بينما يلعب منتخبنا (ب) أمام منتخب مكاو (ب). وأضاف الجابري: يمتلك منتخبنا لاعبين مجيدين وحققنا نتائج متقدمة على مستوى بطولات آسيا وبإذن الله يحقق الفريقان الفوز في أول مباراة والثلاث نقاط في بداية المشوار والوصول للأدوار المتقدمة وتحقيق إحدى الميداليات الثلاثة. وأقيم يوم أمس الاجتماع الفني لمنافسات منتخب الطائرة الشاطئية بحضور عبدالله بن محمد الجابري إداري البعثة العمانية المشاركة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل المنافسة من اللجنة المنظمة حول الملاعب والأنظمة والقوانين والحكام وطريقة اختيار اللاعبين لفحوصات المنشطات من اللجنة المختصة.تنظيم متميز

من جانب آخر أشاد محمد بن حمد الرحبي المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية العُمانية، مساعد رئيس بعثة سلطنة عُمان المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالتنظيم المتميز من اللجنة المنظمة للدورة وقال: تستعد الصين لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر آسيويا دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة والتي تشهد مشاركة كبيرة من مختلف دول القارة الآسيوية وجاهزية كافة المرافق والمنشآت لإقامة الدورة مع الاهتمام بكافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية.

وحول القرية الأولمبية وضح الرحبي أن القرية الرياضية الأولمبية التي تستضيف الرياضييين والوفود مزودة بجميع المرافق التي تحتاجها الوفود الرياضية وكذلك حسن الاستقبال وتسهيل اجراءات الوفد المشارك بالدورة. وبين الرحبي: البعثة قامت بكافة الاجراءات لتسهيل وصول واستقبال المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة للقرية الرياضية المخصصة لها حسب كل رياضة، حيث وصل فريقا كرة الطائرة الشاطئية والابحار الشراعي ويجرون تمريناتهم اليومية استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية، كما يجري الاستعداد لاستقبال وفد منتخبات الهوكي والرماية ورفع الاثقال والرياضات المائية الذين سيصلون للقرية الرياضية خلال الأيام المقبلة.

3 حكام عمانيين

تشهد هذه النسخة من الدورة مشاركة 5 حكام عُمانيين تم اختيارهم من الاتحادات القارية وهم الحكمان الدوليان عبدالمنعم العلوي وخالد الذهلي في منافسات الرياضات المائية، والحكم الدولي خميس البلوشي والقاضي فيصل البلوشي في منافسات الهوكي، بينما يشارك الحكم الدولي محمد الشيدي في منافسات الرماية، وكذلك يشارك شاكر منير مسؤول الأداء العالي والاتصالات الخارجية بالاتحاد العماني للهوكي، كمدير فني في مسابقة الهوكي بدورة الألعاب الآسيوية ومرشح من الاتحاد الاسيوي للهوكي.

56 ملعبا ومنشأة

يستضيف 56 ملعبا في مدينة هانجتشو منافسات دورة الألعاب الآسيوية ( الأسياد ) في المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة الغربية في الصين وأبرز هذه المنشآت صالة الألعاب الرياضية بمركز شاوشينج الأولمبي الرياضي، وهي بمثابة مكان المنافسة لمنافسات كرة السلة خلال الدورة، وتقع في منطقة يويتشنج و ملعب مركز ونزهو الرياضي الأولمبي، الذي سيكون مقرا لمنافسات كرة القدم خلال الدورة، ويقع في منطقة لونجوان، ونتشو ويحتوي على مكان رئيسي وملاعب للإحماء ويمثل معلمًا ومكانًا مهمًا للثقافة الرياضية في هذه المدينة، ومركز تشيانتانج رولر الرياضي، الذي سيكون مقرا للمنافسة والتدريب على التزلج على الجليد والتزلج خلال دورة الألعاب الآسيوية هانجتشو 2022 ويقع في حديقة هانجتشو إيسترن باي الرياضية في منطقة تشيانتانج الجديدة، وصالة بينجيانج للألعاب الرياضية، التي ستكون موقع لمسابقة كرة الريشة خلال الدورة وتقع في منطقة بينجيانج، هانغتشو، وتحتوي على مكان المنافسة الرئيسي وساحات الإحماء وتبلغ مساحة صالة الألعاب الرياضية هذه 58224 مترًا مربعًا وتضم 3900 مقعدًا للجمهور.

عيادة طبية متكاملة

توفر عيادة قرية الرياضيين في دورة الألعاب الآسيوية في المنطقة السكنية لقرية الألعاب الآسيوية الرئيسية الخدمات الطبية للرياضيين المعتمدين ومسؤولي الفرق على مدار 24 ساعة وخدمات نقل الإسعاف وخدمات الصحة العامة، وتضم العيادة 11 قسمًا سريريا و 5 أقسام للتكنولوجيا الطبية، بما في ذلك: طب الطوارئ والطب الباطني، وجراحة الطوارئ، وجراحة العظام، وأمراض النساء، وطب العيون، وطب الأسنان، والأنف والحنجرة، والتدليك الصيني، وطب إعادة التأهيل، وعلم النفس، والأمراض الجلدية، ومختبر التصوير بالموجات فوق الصوتية، وغرفة تخطيط القلب، وقسم الأشعة، والمختبر السريري.

مشاركة سورية محدودة

تدخل الرياضة السورية منافسات دورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشرة، وسط طموحات محدودة. وتشارك سوريا ببعثة صغيرة ممثلة بعشرة رياضيين في 6 رياضات هي الملاكمة (3)، المصارعة (2)، الفروسية (2)، رفع الأثقال (1)، ألعاب القوى (1) والجمباز (1).

واعتذرت سوريا عن عدم المشاركة في مسابقة كرة القدم حيث برر الاتحاد المحلي للعبة قراره بناء على تقرير الجهاز الفني والإداري للمنتخب الاولمبي «المتعلق بوضعية لاعبي المنتخب وجاهزيتهم وبسبب رفض اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية أي تعديل على أسماء اللاعبين الذين تم رفعهم مسبقا». وكانت سوريا وقعت في المجموعة الثانية في الأسياد إلى جانب أوزبكستان وهونغ كونغ وأفغانستان.

يذكر أن المنتخب الاولمبي السوري خرج من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا بعد احتلاله المركز الثالث قبل الأخير في المجموعة التي استضافتها الأردن، بخسارتين أمام البلد المضيف وعمان بنتيجة واحدة 0-2 وفوز كبير على بروناي 11-0. ويرى رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن الآمال معقودة في الدرجة الأولى «على الرباع معن أسعد والفروسية» من أجل الحصول على الميداليات في الآسياد. ويشارك رباع واحد في رفع الأثقال هو معن أسعد في وزن فوق 109 كلغ وهو الوزن الذي توّج فيه بميدالية برونزية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 التي أقيمت العام قبل الماضي بسبب فيروس كورونا. ويمثّل سوريا في مسابقات الفروسية عمر وأحمد حمشو. وأضاف معلا «يأتي بعدهم الملاكمة والمصارعة حيث ستلعب القرعة دورها في المنافسة». وأشار معلا الى انه قد تنجح لاعبة الجمباز الروسية المجنسة ألكسندرا ماكسيموفا «في تحقيق نتائج جيدة».

دينا تحمل آمال السعودية

تتطلع لاعبة التايكواندو دنيا أبو طالب لإنجاز جديد عندما تمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية التي تنطق السبت المقبل، فيما تعوّل بلادها على ألعاب القوى والألعاب القتالية لحصد الميداليات. تشارك أبو طالب في وزن 49 كلج، بعد أن تمكنت من إحراز أول ذهبية لمنتخب السيدات السعودي في تاريخ مشاركاته، وذلك في البطولة العربية المفتوحة للتايكواندو في الفجيرة الإماراتية في فبراير 2020. تقول أبو طالب (25 عاماً) «تحظى المرأة السعودية بدعم كبير من القيادة السعودية، مما أهّلها للمنافسة على البطولات الرياضية المحلية والإقليمية والقارية». تتابع «كوني أول امرأة انضمت للمنتخب السعودي للتايكواندو، وشاركت في بطولات دولية وعالمية وحصلت على ميداليات متنوعة، أسعى للسير على نفس النهج، وهذا الأمر لن يأتي إلا بالدعم ومضاعفة التدريبات وبذل المزيد من الجهد والتعب». وسبق لأبو طالب أن أحرزت برونزية العالم في المكسيك2022 وبرونزية آسيا في كوريا الجنوبية 2022، كما حصلت على جائزة أفضل لاعبة عربية2023. وفي الألعاب القتالية أيضاً، من المتوقع ان يشكل طارق حامدي تهديداً في منافسات الكاراتيه. حقق حامدي انجازات متعددة، لكن تبقى الميدالية الفضية في وزن 74كلج بأولمبياد طوكيو صيف 2021 الأبرز في مسيرته. وكانت آخر انجازات حامدي (25 عاماً) التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكبار التي أقيمت في ماليزيا، بتغلبه على الياباني اندو دايكي.

وصول رئيس البعثة

يصل اليوم للصين طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في دورة الألعاب الآسيوية، كما يصل اليوم أيضا منتخبنا الوطني للهوكي، الذي سيدشن مشاركته في الدورة الآسيوية بلقاء المنتخب الصيني مستضيف الدورة وذلك يوم 24 سبتمبر الجاري، ويختتم مشاركته في السابع من أكتوبر المقبل على أرضية مجمع حديقة قناة ستاد قونجشو الرياضي، وتضم بعثة منتخب الهوكي، محمد بن عبدالله البطراني مدير المنتخبات الوطنية وسيجفريد أيكمان مدربا، وخالد بن عبدالرحمن الرئيسي مساعدا للمدرب والدكتور خميس بن سالم الرحبي إداري البعثة، وعديل أخطر أخصائي العلاج الطبيعي ووجدي بن حسن بيت مبروك مصور ومحلل مباريات، فيما تتكون تشكيلة المنتخب الوطني من اللاعبين سامي بن عوض اللون ومحمود بن عاشور بيت شميعة وصلاح بن ناصر السعدي، وأحمد بن سبيل البلوشي وخالد بن جمعة الشعيبي وسند بن سالم الفزاري وايمن بن فرج بيت مديت، وفهد بن حسن اللواتيا ومحمد بن سليمان النوفلي وسعيد بن راشد الحسني وأحمد بن سعيد النوفلي ورشد بن سالم الفزاري وإبراهيم بن ناصر الفارسي وأسامة بن خميس بيت فدع، ومعاذ بن محمد العتبي وأكرم بن عاشور بيت شميعة وفيصل بن عبدالله المعمري ومحمد بن عبدالله الحارثي. كذلك يصل اليوم منتخب رفع الأثقال والذي يمثله اللاعبان عامر بن سالم الخنجري وإلياس بن تميم البوسعيدي، حيث ستبدأ منافسات رفع الأثقال 30 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل بمركز شياوشان الرياضي.