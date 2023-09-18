تتويج التعاون ببطولة فريق العربي بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

توج فريق التعاون التابع لنادي السلام بطلا لبطولة فريق العربي بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق اسود بهدفين لهدف، رعى حفل ختام البطولة سعادة يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص وبحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام . وعودة لمجريات المباراة التي كانت متوسطة في احداثها جاءت الاهداف في شوط المباراة الأول الأفضلية لفريق اسود الذي تقدم بهدف السبق أحرزه لاعبه عبدالرحمن الوشاحي، بعدها كثف فريق التعاون من هجماته وتمكن من احراز التعادل عن طريق اللاعب سليمان المطروشي ثم اضاف باسم البلوشي هدف فريق التعاون الثاني في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات لينتهي اللقاء بفوز التعاون 1/‏2 وتتويجه بطلا للبطولة وفي الختام قام راعي المناسبة بتتويج اللاعبين المتميزين وهم : جائزة أفضل لاعب كانت من نصيب اللاعب يوسف أحمد الوشاحي من فريق اسود وأفضل حارس مرمى علي بن حميد المطروشي من فريق اسود وجائزة هداف البطولة للاعب باسم بن خدوم البلوشي برصيد (4) أهداف من فريق التعاون ثم قام سعادته بتتويج فريق التعاون وتسليمه كأس البطولة وتكريم كل من ساهم في إنجاحها.

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