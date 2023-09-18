بنك مسقط يحتفل بافتتاح مشروع إنارة ملعب فريق الحميضة الرياضي بولاية إزكي

ضمن برنامج «الملاعب الخضراء»

استكمالاً للإنجازات والنجاحات التي يحققها برنامج «الملاعب الخضراء» في دعم المجتمع والشباب، احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بافتتاح مشروع الإنارة الخاص بملعب فريق الحميضة الرياضي الثقافي بولاية إزكي تحت رعاية سعادة يونس بن علي المنذري، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور حمدان بن حمود البيماني، المدير الإقليمي لفروع محافظة الداخلية ببنك مسقط، وعدد من المدعوين ومنتسبي الفريق.

وبهذه المناسبة، ألقى حمدان بن حمود البيماني، المدير الإقليمي لفروع محافظة الداخلية ببنك مسقط، كلمة قدّم من خلالها التهنئة لإدارة ولاعبي فريق الحميضة الرياضي الثقافي بهذا الإنجاز، مضيفَا إننا في البنك سعداء بالنجاحات والإنجازات التي يحققها برنامج «الملاعب الخضراء» منذ تدشينه حيث يساهم البرنامج في تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشباب من خلال الدعم الذي يقدمه لتعزيز البنية التحتية لملاعب الفرق الأهلية بالسلطنة، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للفريق والمحافظة على هذا المشروع الشبابي الهام. ومن جانبه، أعرب عارف بن سباع العامري، رئيس فريق الحميضة بولاية إزكي، عن سعادته باكتمال المشروع الذي يأتي ضمن برنامج «الملاعب الخضراء» الذي ينفذه بنك مسقط، شاكرًا البنك على دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخاصة تنظيم برنامج «الملاعب الخضراء» الذي يساهم في تحسين مستوى البنية التحتية الرياضية للفرق الأهلية الرياضية في مختلف محافظات السلطنة، مؤكدًا مواصلة الفريق العمل على دعم منتسبيه والمساهمة في دعم القطاع الرياضي في السلطنة. ويعد برنامج «الملاعب الخضراء» أحد برامج المسؤولية الاجتماعية الرئيسية التي ينفذها البنك ليعزز من خلالها قيم الريادة والشراكة والمساهمة في تمكين المجتمع من خلال دعم الشباب العماني الموهوب في المجالات الرياضية والثقافية. تشمل مجالات الدعم التي يقدمها البرنامج التعشيب الطبيعي والتعشيب الصناعي للملاعب والإنارة وتحلية المياه، ومنذ إطلاق البرنامج ساهم حتى اليوم في تقديم الدعم لعدد 183 فريقًا، ويقدر عدد المستفيدين من النسخ السابقة أكثر من 50 ألف من منتسبي هذه الفرق الأهلية في مختلف المحافظات. هذا وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن أسماء الفائزين بنسخة برنامج «الملاعب الخضراء» لعام 2023 وعددهم عشرون فريقا من مختلف المحافظات.