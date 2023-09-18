السيب يفوز على نادي عمان والبشائر يتجاوز نزوى

فـي كأس كريدت عمان للسلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

واصل السيب تصدره للترتيب العام بعد فوزه على نادي عمان في بطولة كأس كريدت عمان الثانية لكرة السلة عندما خرج فائزا بنتيجة 109-38، في المباراة التي اقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر . جاءت المباراة لعبا ونتيجة لصالح نادي السيب الذي نجح في التفوق منذ البداية فارضا اسلوب لعبه على نادي عمان ليتفوق بجدارة في جميع فترات المباراة الأربعة التي انتهت لصالحه، ففي الربع الأول ومن هجمات منظمة استطاع السيب التقدم بفارق 4 نقاط بعد تسديدة من تحت السلة للاعبه الوقاص الهنائي ونقطتين من خطأ لزميله عبدالرحمن الشبيبي، وتمكن نادي عمان من الرد بتسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة للاعبه حسين الكندي، لكن السيب يعاود التسجيل بثلاثية لاحمد المعمري، ويواصل نشاطه الهجومي بتسجيل ثلاث نقاط عن طريق الوقاص الهنائي، تمكن بعدها لاعب نادي عمان هيثم بني عرابة من تسجيل نقطتين، وتستمر معها الإثارة بمزيد من الهجمات نجح فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط وخاصة نادي السيب الذي نجح في توسيع الفارق لينهي الربع الأول لصالحه بنتيجة 28-11. وفي الربع الثاني تواصل اللعب سجالا مع تحسن طفيف في أداء لاعبي نادي عمان عما كانوا عليه في الربع الأول، لكن السيب بتدخلات مدربه وتوجيهاته استطاع احتواء هذا النشاط بشكل جيد، حيث بادر السيب بتسجيل نقطتين من خطأ عن طريق عبدالرحمن الشبيبي، رد عليها نادي عمان بتسجيل نقطتين عن طريق بسام المسلمي، وتتواصل محاولات الفريقين الهجومية في الوصول للسلة حيث تمكن السيب من تسجيل وإضافة 17 نقطة عن طريق لاعبيه رشيد الوهيبي وحسان الفراجي وسهيل البوسعيدي وأيمن المحرمي والوقاص الهنائي، فيما أضاف نادي عمان 10 نقاط عن طريق لاعبيه حسين الكندي وهيثم بني عرابه وبسام المسلمي لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على نادي عمان بنتيجة 47-23. لم يتغير الأداء كثيرا في الربع الثالث اذ واصل السيب افضليته الهجومية مستثمرا كافة الفرص لتسجيل المزيد من النقاط التي وسعت الفارق، عندما تمكن من تسجيل 27 نقطة ، فيما لم يسجل نادي عمان سوى 13 نقطة فقط لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على نادي عمان بنتيجة 74-36.وفي الربع الرابع استمرت أفضلية السيب الهجومية والدفاعية حيث تمكن السيب من تسجيل 35 نقطة ، فيما سجل نادي عمان نقطتين فقط لتنتهي المباراة بفوز السبب على نادي عمان بنتيجة 109-38. أدار المواجهة علي السلماني حكما اول ومازن الهلالي حكما ثانيا ووفاء السمرية حكمة ثالثة، وعلى الطاولة حافظ اولاد احمد وجمعة الهنائي وماجد الاخزمي.

البشائر ونزوى

وفي المواجهة الثانية تمكن نادي البشائر من الفوز على نادي نزوى بنتيجة 88-47، في مباراة جاءت لصالح الفائز الذي تمكن من إنهاء الأربع فترات لصالحه عندما انتهت بنتيجة 22-9 و 17-14 و 25-8 و 25-16.ففي الربع الأول بدأ البشائر مهاجما ونجح في التقدم بتسجيل نقطتين من خطأ عن طريق بسام البوسعيدي، واستمر نشاطه الهجومي بكفاءة ليضيف لاعبه سعيد السعدي 8 نقاط من اربع تسديدات متتاليه، رد عليها نزوى بتسجيل ثلاثية عن طريق لاعبه محمد العنقودي تبعها تسجيل نقطة من خطأ لاحمد العفيفي، وتستمر الهجمات المتبادلة تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم البشائر على نزوى بنتيجة 22-9. بدأ البشائر الربع الثاني بثلاثية لاحمد الحلحلي عزز بها الفارق، ثم أضاف زميله أحمد الجهوري ثلاثية ثانية، رد عليها نزوى بتسجيل نقطة من خطأ عن طريق محمد العنقودي، وتتواصل بعدها الهجمات حيث أضاف البشائر 11 نقطة، فيما أضاف نزوى 13 نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم البشائر على نزوى بنتيجة 39-23. وفي الربع الثالث واصل البشائر استثمار أخطاء لاعبي نزوى بتسجيل المزيد من النقاط، ومن هجمة منظمة يسجل سعيد السعدي لاعب البشائر نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، تلتها سلة لزميله أسامة الريامي وتسديدتين ثلاثيتين لزملائه احمد الحلحلي ونوح المحروقي، تمكن بعدها نزوى من تسجيل نقطتين عن طريق لاعبه باسل الصبحي، وثلاثية لمحمد العنقودي، وتستمر الهجمات وتسجيل النقاط تمكن فيها البشائر من توسيع الفارق لينتهي الربع الثالث متقدما بنتيجة 64-31.

وفي الربع الرابع استمر اللعب سجالا بين الفريقين وظلت معها أفضلية اللعب للبشائر الذي بدأ التسجيل عن طريق لاعبه سعيد السعدي بتسجيل 3 نقاط من خطأ، ويواصل تقدمه بإضافة 5 نقاط عن طريق زميله أسامة الريامي، ويرد أكرم الراشدي لاعب نزوى بثلاثية، وتتواصل معها الهجمات المتبادلة بتسجيل كل فريق عدد من النقاط، لتنتهي المباراة بفوز البشائر على نزوى بنتيجة 88-47. أدار المواجهة الدولي عصام السيابي حكما اول ومنصور البحري حكما ثانيا وطه العامري حكما ثالثا، وعلى الطاولة موسى السيابي وجمعه الهنائي وفاطمة الحارثية.