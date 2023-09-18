الرستاق والسيب وجها لوجه فـي مواجهة مثيرة والفوز شعارهما الأول

فـي ختام مباريات الأسبوع الرابع لدورينا

يسدل الستار بدءا من السادسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء اليوم ومن مجمع الرستاق على منافسات الأسبوع الرابع لدوري عمانتل للموسم الكروي 2023 / 2024م، حيث يدخل الفريقان المباراة بهدفين مختلفين دون أدنى شك، فصاحب الضيافة (الرستاق) يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد (3) نقاط من ثلاثة تعادلات ، حيث لا زال سجله خاليا من أي فوز وكذلك حالة خسارة بعد ثلاث جولات خاضها بدورينا، فقد تعادل في الأسبوع الأول مع صور 1/1 بمجمع صور، ثم تعادل مع صحار سلبيا في مجمع الرستاق، ومع بهلاء 1/1 بمجمع نزوى، لذلك فهو توّاق لأن يتذوق طعم الفوز ويرفع رصيده بالتالي إلى (6) نقاط يدخل بها منافسا على مراكز المقدمة مثلما كانت عادته في المواسم الأخيرة . أما السيب، فهو يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد (6) نقاط من مباراتين خاضهما الإمبراطور، حيث فاز على النصر 1/صفر ثم فاز على نادي عمان 2/صفر

فيما تأجلت مواجهته الأولى بدورينا أمام عبري إلى إشعار آخر نظير مشاركته في المنافسات الآسيوية بتلك الفترة، وبالتالي فإن السيب يأمل في أن يعود من محافظة جنوب الباطنة وبيده النقاط الثلاث الكاملة دون نقصان حتى يصل إلى النقطة التاسعة ويبقى خلف صحار المتصدر ، مع التأكيد على أن السيب في حالة فوزه بالمباراة المؤجلة أمام عبري فسيكون بصدارة مطلقة لدورينا إذا ما وصل للنقطة (12) من أربع مواجهات خاضها الفريق . المنافسة بين الرستاق والسيب دائما تتسم بالإثارة في المواسم الماضية وحتى نهائي الكأس الذي جمعهما قبل موسمين من الآن وتمكن السيب من حسم المباراة في الوقت القاتل، وباعتقادي أن الوضع اختلف في هذا الموسم للعديد من الأسباب أهمها خروج مجموعة كبيرة من الرستاق إلى أندية أخرى وكذلك خروج أسماء مؤثرة كانت سببا في تميز عنابي الجبل في الفترات الماضية مثل مصعب المعمري وعبدالرحمن الغساني اللذين يعتبران قوة للفريق في الفترات الماضية، فيما السيب يبقى هو واحد من المرشحين لنيل الألقاب في هذا الموسم بجانب النهضة اللذين يعتبران أقوى فرق مسابقاتنا دون جدال نظرا لما يضمانه في صفوفهما من نجوم منتخباتنا الوطنية .