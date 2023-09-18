عبدالله الرواحي يتصدر بطولة الشرق الأوسط متجاوزا العطية

بعد أن حل ثانيا فـي رالي لبنان

قفز السائق عبدالله الرواحي نحو صدارة بطولة الشرق الاوسط للراليات بمجموع 84 نقطة بعد ان حل ثانيا في رالي لبنان الدولي في الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات مسجلا 1:56:39 ساعة خلف اللبناني روجيه فغالي الذي فاز بلقب رالي بلاده .

واحتل الرواحي وملاحه عطا الحمود (الأردن)على سكودا فابيا ار5 رالي 2 المركز الثاني وسط منافسة قوية بين أبطال الشرق الأوسط للراليات في مقدمتهم القطري ناصر العطية واللبناني روجيه فغالي وكوكبه من الاسماء العربية والشرق أوسطية .

وسجل الرواحي افضل الأوقات والسرعات داخل المراحل الخاصة متقدما على العديد من الأسماء المهمة في عالم الراليات بالرغم من قلة الخبرة في القياده على الطرقات الاسفلتية والجبلية إلا انه نجح في التعامل معها.

وعقب الفوز عبر البطل العماني عبدالله الرواحي عن سعادته بتحقيق الصدارة الشرق أوسطية خاصة بعد ختام رالي لبنان الذي تعتبر مراحله من أصعب مراحل البطولة خاصة طرقاتها الاسفلتية ومراحلها الجبلية .

وقال الرواحي : ندرك صعوبة هذا الرالي وعملنا ضمن خطة سعينا من خلالها الخروج بسلامه وبأوقات جيدة في كل المراحل رغم صعوبتها ورغم التحديات التي واجهتنا إلا أننا قدمنا نتيجة جيدة .

وأكد الرواحي أنه سيستعد جيدا لباقي جولات البطولة بهدف المحافظة على نقاط الصدارة وتعزيزها مشيرا ان الوعد سيكون في رالي قبرص الجولة القادمة .

وشكر الرواحي نادي السيارات اللبناني على تنظيم رالي لبنان الدولي الذي كان ناجحا بكل المقاييس، كما قدم الشكر للرعاة وهم : وزارة الثقافة والرياضة والشباب وشركة المنار للاستثمار المالي و شركة كيمجي رامداس والجمعية العمانية للسيارات و إنستا عُمان وموتول و للجماهير التي تسانده دائما .

وكان رالي لبنان اختتم منافساته امس الاول في الجولة الرابعه من بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث اقيمت الجولة الأولى في سلطنة عمان وفاز بلقبها العماني عبدالله الرواحي فيما انسحب في الجولة الثانيه في قطر بسبب اعطال فنية وفي الجولة الثالثة للبطولة حل أولا في رالي الأردن الدولي ليختتم الجولة الرابعة في المركز الثاني في رالي لبنان الدولي .