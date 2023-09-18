سخرية من كريستيانو في البرتغال وتلاعب بحكيم زياش وشماتة جديدة في عبدالرزاق حمدالله...تفاصيل صادمة

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الرياض - روايدا بن عباس - تقدم لكم هذا المقال أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ22 من يونيو 2023م. ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

توصل نادي النصر، إلى اتفاق مع لاعب وسط الميدان البرتغالي ويليام كارفاليو، نجم ريال بيتيس الإسباني، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن الصفقة ما زالت قيد الانتظار. يوجد احتمالية إلغاء الصفقة لسبب ما.

يجب أن يكون النصر حذرًا، حيث يستعد نادي الاتحاد بقوة للتعاقد مع لاعب كبير من الفريق العالمي. يبدو أن الهلال والنصر في منافسة شرسة للحصول على خدمات لاعب من آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تم اشتعال صراع ثلاثي بين الهلال والنصر والشباب للتعاقد مع أحد أبرز نجوم آرسنال، وهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تم عقد اجتماع بين لويس كاسترو وإدارة نادي بوتافوجو، ويبدو أنه يتابعه النصر بشدة. ومن المرجح أن يتخذ لويس كاسترو قراره النهائي بشأن هذا الموضوع قريبًا.

عقد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو اجتماعًا مع إدارة ناديه بوتافوجو البرازيلي بعد تقديم النصر عرضًا "ضخمًا" للتعاقد معه ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. يعتبر لويس كاسترو واحدًا من المدربين الأكثر تميزًا وخبرة في عالم كرة القدم، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في تدريب العديد من الفرق الكبرى في أوروبا.