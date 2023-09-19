نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام نظيره بيرلني، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الموافق 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



نتيجة مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي

سجل زكي امدوني الهدف الأول لصالح فريق بيرنلي في الدقيقة 41 من زمن المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله لايلي فوستر.

وأحرز اللاعب كالوم هودسون هدف التعادل لصالح فريقه نوتنجهام فورست في الدقيقة 61، بعد تمريرة حاسمة من زميله أوني.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لصالح لايلي فوستر لاعب فريق بيرنلي، وذلك في الدقيقة 90+4.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

بهذه النتيجة يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 7 نقاط، في المقابل تجمد رصيد بيرلني في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.