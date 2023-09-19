نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عرض الزمالك لتجديد عقد زيزو.. مفاجأة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية أن نادي الزمالك قدم عرضًا إلى أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده لمدة موسم آخر.

وأكد هشام في تصريحات تليفزيونية خلال برنامجه على قناة النهار، أن أحمد سيد زيزو سوف يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن زيزو سيعود للمشاركة مع الزمالك عقب مواجهة بيراميدز بالدوري التي يغيب عنها بسبب الإيقاف.

وأوضح أمير أن الزمالك لم يعقد أي جلسة مع اللاعب أو عرض عليه التمديد لمدة موسم واحد مقابل زيادة راتبه 5 ملايين جنيه.

وتابع: "اللجنة الحالية سوف تترك كل هذه الأمور للمجلس الجديد، خاصةً أن اللاعب يملك موسمين في عقده".

وذكر أن هناك شيكين يتم تجهيزهما بقيمة 6 ملايين و100 ألف جنيه، من أجل دفع مستحقات زيزو، وجزء من عقده في الموسم الجديد.