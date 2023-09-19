نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهيب عبد الهادي: الأهلي يفجر مفاجأة جديدة بمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفأجاة قوية سوف يعلن عنها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم بمباراته أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري النيل موسم 2023/2024.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأهلي يعلن عن مفاجأة جديدة غدا لجماهيره.. وراعى جديد يظهر غدا على " ضهر " تيشيرت الأهلي فى مباراة المصري.

- موعد مباراة الأهلي والمصري

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

- الأهلي يفوز بلقب الدوري

وحصد المارد الأحمر المركز الأول وحصل على لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023 بعد امتلاكه 83 نقطة وتحقيق 25 فوز و8 تعادلات وهزيمة واحدة.