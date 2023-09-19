نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بروسيا دورتموند وذلك في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بروسيا دورتموند؟

ويلعب باريس سان جيرمان مباراة مهمة وقوية ضد بوروسيا دورتموند يحتضنها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19 سبتمبر.

وتقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: زائير إيمري – أوجارتي – فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي – كولو مواني – كيليان مبابي.

يُذكر أن مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.