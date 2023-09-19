نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويتواجد فريق ميلان الإيطالي في المجموعة السادسة رفقة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



موعد مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن جوزيبي مياتزا أحداث مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.



القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا من خلال قناة beIN Sports HD 2.