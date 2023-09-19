نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرتا سولار يكشف عن أفضل لاعب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بوزيان بن عريبي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرتا سولار الجيبوتي، عن أفضل لاعب في الزمالك، بعد مباراة الذهاب التي حققها فيها الفوز على الأبيض بهدفين مقابل لا شيء، في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد بوزيان بن عريبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيما يخص أداء الزمالك، كنا نتوقع مباراة صعبة وقد حاولنا أن نقدم أفضل أداء ممكن لدينا لكي نكون على مستوي هذا اللقاء امام فريق كبير، أما عن مشاكل العقود أو القيد، لم نكن على دراية بها".

وتابع: "لاعبي فريق الزمالك رائعين جدًا ولديهم مستوى فني وتكتيكي وقد كانت مواجهه شيقة بالنسبة لنا ضد لاعبين جديدين جدًا وقد قدم دونجا مباراة جيدة على مستوي خط الوسط ومشاركته في الهجوم مع الفريق ونحن سعداء بتقديم أفضل أداء امام هؤلاء اللاعبين الجيدين جدًا".

واستكمل مدرب أرتا سولار: "فريق الزمالك فريق كبير جدًا وقد قمنا بالتركيز بشكل جيد جدًا على لعب مباراة كبير وبطريق جديه قدر الإمكان عمليًا وفنيًا ومن البديهي أن نستفيد خلال اللقاء من بعض الأخطاء كما أن فريق الزمالك استفاد أيضًا من بعض اخطائنا والتي جعلتنا نواجه صعوبات في التصدي لفرصه الهجومية".

وتابع: "علي أي حال لكي تسجل اهداف يجب ان يكون هناك أخطاء وبغض النظر عمن ارتكب الأخطاء يجب ان نعترف ان حارس المرمي هو اخر حاجز وهذا واضح للجميع ولا اعتقد إنه ارتكب خطأ كبير لان واقعيا الفرصة التي أتت إلى مهاجمنا جابريل الذي حاول ان يسجل الهدف وان يزعج قدر الامكان المدافع وحارس المرمي وقد انتهت الهجمة إيجابيا لصالحنا بتسجيل هدف".