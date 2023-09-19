نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة باسم مرسي.. ما هو تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره زد في الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري الممتاز

في حراسة المرمي: محمد فوزي

في خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد هاشم، إياد العسقلاني، احمد محسن

في خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد حسن

في خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي، باسم مرسي، محمود الشبراوي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره نادي زد مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة عصرًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين نادي الإسماعيلي ضد نظيره نادي زد في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.