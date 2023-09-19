نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد في صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك مسؤولي بايرن ميونخ الألماني لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقة مدوية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن بايرن ميونخ يخطط لمباغتة ريال مدريد في ملف التعاقد مع اللاعب ألفونسو ديفيز.

صفقات ريال مدريد

وأضافت الصحيفة أن بايرن يخطط لتحصين نجمه الكندي بعدما تزايدت الأنباء حول رغبة "الملكي" في ضمه.

وأكدت أن بايرن يكثف جهوده خلال الفترة الحالية لتمديد عقد اللاعب الدولي حتى يتجنب بيعه عقب نهاية الموسم الحالي