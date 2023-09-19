هل تتضاعف عقوبة إيقاف حسين الشحات؟.. مفاجأة مدوية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة مدوية بشأن عقوبة إيقافه بعد واقعة الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصدد إعلان مضاعفة عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلي، في لقطة مشادته مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في الموسم الماضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "يأتي ذلك رغم إعلان العقوبة بإيقافه مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، وعدم وجود في اللائحة ما يسمح للجنة التظلمات بمضاعفة العقوبة، خاصةً أنها لم تصل إلى 6 مباريات".

وأضاف أمير هشام: "حال صدور قرار بمضاعفة العقوبة، سوف تكون 4 مباريات أو 5 ولكن الأقرب سوف تكون 4 مباريات".