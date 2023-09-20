تصريحات رائعة لكريم فؤاد بعد الفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، وعودته للمشاركة من جديد في المباريات بعد غياب طويل.

تصريحات كريم فؤاد بعد مواجهة المصري البورسعيدي

وقال بعد المباراة:"الحمد لله العودة للملاعب لحظة خاصة بالنسبة لي بعد غياب ٨ أشهر".

وأضاف:"ربنا عوضني عن الفترة الماضية وسعيد للغاية إن العودة تكون بهذه الطريقة".

وتابع:"طموحتنا هذا الموسم تكرار إنحاز الموسم الماضي، وتحقيق شيء في بطولة كأس العالم للأندية، وربنا يكرمنا ونحقق ما نريده".

وأشار ؛"مستر كولر تحدث معي بعدما قام بضمي للقائمة وأكد لي بأن الثقة عادت لي، وأشار لي بأنني سأشارك لو كانت النتيجة في صالح الفريق، وهو ما حدث".

