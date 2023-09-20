ميلان يتعادل سلبيا أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2023/2024.

وكانت أحداث المباراة قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

بدأ رتم المباراة هادىء بعض الشىء وتبادل لاعبي ميلان ونيوكاسل يونايتد العديد من التسديدات.

سدد أوليفييه جيرو لاعب الروسينيري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس نيك بوب وأبعد الخطورة عن مرماه، وذلك في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة سدد روبن لوفتوس شيك لاعب ميلان تسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وجاء ساندرو تونالي في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة، ليحاول تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الأول، لكنه لم يصمد أمام دفاع أصحاب الأرض.

وأرسل جيرو كرة صاروخية في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس نيوكاسل يونايتد.

هدأ نسق المباراة بعض الشىء فيما تبقى من دقائق في شوط اللقاء الثاني وانحصر اللعب في وسط الميدان.

وفي الدقيقة الثانية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة سدد تيجاني ريندرز لاعب ميلان كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس نيك بوب ببراعة.

واصل أصحاب الأرض استحواذهم على الكرة وأرسل رافائيل لياو كرة رأسية قوية مرت بشكل قريب من العارضة لحارس نيوكاسل وذلك قي الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

استمر التعادل السلبي دون أهداف مسيطر على أحداث المباراة مع محاولات من كلا الفريقين لخطف هدف الفوز لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

