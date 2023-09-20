عاجل.. صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدمة جديدة قبل ساعات قليلة من انطلاق ملاقاة بيراميدز في أول أسابيع الدوري المصري.

إصابة أحمد زكي لاعب الزمالك

وتأكد غياب الثنائي أحمد السيد زيزو وحاتم سكر عن مواجهة الزمالك ضد بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للإيقاف.

من جانبه تعرض أحمد زكي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإصابة قوية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفارس الأبيض اليوم الثلاثاء.

وخضع أحمد زكي لأشعة عقب نهاية تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

بهذه الإصابة، خرج أحمد زكي خارج حسابات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة الزمالك وبيراميدز، مما يزيد الأمور صعوبة لا سيما بعد الظهير الأيسر، الدولي أحمد فتوح.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة 2023-2024.

