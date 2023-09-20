رضا سليم يتحدث عن فوز الأهلي أمام المصري.. وطموحاته مع النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

رضا سليم يتحدث عن فوز الأهلي أمام المصري

وقال سليم في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة وكنا نشعر بالمسئولية لإسعاد الجماهير، وأشكر لاعبي الأهلي كانوا رجال في الملعب".

وأضاف: "الهدف الذي سجلته جاء بمساعدة زملائي، وأشكر لاعبي الأهلي على مساندتهم دائمًا لي".

وأتم: "الأهلي فريق القرن أي لاعب يتمنى اللعب له، ويبذل قصارى جهده للظهور بشكل قوي، وأتمنى التألق معه وحصـد العديد من الألقاب".